Siirt\'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı

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Siirt'in Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkiinde 10 Kasım 2012'de yaşanan elim helikopter kazasında şehit olan 17 asker dualarla anıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlitlerin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, terör başta olmak üzere tüm suç örgütleriyle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla sürdüğünü belirterek, "10 Kasım 2010 tarihinde elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Dadaşlar Anıtı'na karanfil bırakan katılımcılara yemek ikramı ile program sona erdi. Mevlit programına Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kılınç, Gazi ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Kazım Ensarioğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehit yakınları, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT