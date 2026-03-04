Siirt\'te İftar Buluşması

Siirt'te adli ve emniyet birimleri iftarda bir araya geldi.

Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen iftar programı, kentin üst düzey yargı ve emniyet mensuplarını bir araya getirdi. İftar programına Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar ve Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit'in yanı sıra savcı, hakim emniyet personeli katıldı. - SİİRT