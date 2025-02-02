Siirt'te Kış Kurak Geçiyor

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Siirt'te kış ayı kurak geçiyor

SİİRT - Siirt'te bu yıl kış mevsimi, kuru soğuklarla sınırlı kalıyor. Yağmur ve kar yağışının önceki yıllara oranla oldukça az olması, bölgede kuraklık endişesine yol açtı.

Siirt'te yaşayan vatandaşlar, bu kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı büyük bir endişe duyuyor. Özellikle çiftçiler, yağmur ve karın azlığı nedeniyle ürünlerinin zarar görebileceğinden endişeleniyor. Kış mevsiminin kurak geçmesinin yaz aylarında büyük bir kuraklığa neden olabileceğini düşünülüyor. Yağış olmamasından dolayı ekinlerinin yetişmediğini belirten Çiftçi İdris Tekin, buğdayın gelişmediğini belirtti. Tekin; "Gübre vermemize rağmen yağış olmadığı için buğdayımız ve arpamız gelişmiyor. Kuraklık tüm bölgeyi vurmuş durumdadır." dedi.