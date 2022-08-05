Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

05.08.2022 03:38

Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Eruh karayolu Kuşdalı köyü mevkiinde meydana geldi. Abdulkadir Ç. yönetimindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı Siirt'te odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı Kayıp hemşireden 54 gündür haber alınamıyor Kayıp hemşireden 54 gündür haber alınamıyor
Kaynak: İHA

Siirt, Eruh, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
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