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Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Eruh karayolu Kuşdalı köyü mevkiinde meydana geldi. Abdulkadir Ç. yönetimindeki 63 AG 056 plakalı odun yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Siirt, Eruh, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Siirt'te odun yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

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