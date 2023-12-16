Siirt\'te sağlık çalışanları Filistin\'e destek için yürüdü

Siirt'te sağlık çalışanları ve doktorlar, Filistin'de yaşananlara olaylara dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, Filistin ve Türk bayrağı taşıyarak Güres Caddesi'nden Kızılay Merkezi'nin önüne kadar slogan atmadan yürüdü. Grup adına basın açıklaması yapan Doktor Muhammed Abdullah Demir, "İşgalci İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılmayacak boyutlara ulaşmaktadır. 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından bombalanan 24 hastane ve hizmet dışı bırakılan yüzden fazla ambulans da dahil olmak üzere Gazze'de sağlık tesislerine toplamda 212 saldırı düzenlendi. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız. Ülkemizde 26 şehirde, dünyada ise toplam 62 şehirde gerçekleştirmekteyiz. Yürüyüşümüzü ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaştırmaya devam ediyoruz" denildi. - SİİRT