Siirt'te zabıtadan seyyar satıcılara yönelik kapsamlı denetim - Son Dakika
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Siirt'te zabıtadan seyyar satıcılara yönelik kapsamlı denetim

Siirt\'te zabıtadan seyyar satıcılara yönelik kapsamlı denetim
16.06.2026 14:47  Güncelleme: 14:51
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Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve kamuya açık alanların işgalini önlemek için seyyar satıcılara yönelik denetimlerini artırdı. Mevzuata aykırı tezgahlara el konuldu.

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım ve kamuya açık alanların işgalini önlemek amacıyla seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Son dönemde sayıları artış gösteren seyyar satıcılara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tezgahlara müdahale edildi ve bu tezgahlara el konuldu. Yetkililer, bu denetimlerin vatandaşların güvenliğini sağlamak, yaya geçişlerini rahatlatmak ve kent düzenini korumak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te zabıtadan seyyar satıcılara yönelik kapsamlı denetim - Son Dakika

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