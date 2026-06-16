Siirt\'te zabıtadan seyyar satıcılara yönelik kapsamlı denetim

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım ve kamuya açık alanların işgalini önlemek amacıyla seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Son dönemde sayıları artış gösteren seyyar satıcılara karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tezgahlara müdahale edildi ve bu tezgahlara el konuldu. Yetkililer, bu denetimlerin vatandaşların güvenliğini sağlamak, yaya geçişlerini rahatlatmak ve kent düzenini korumak amacıyla yapıldığını ifade etti.

Zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi. - SİİRT