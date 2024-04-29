Siirt'te Vincent Van Gogh'un eserine ilham olan tavus kelebeği görüldü - Son Dakika
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Siirt'te Vincent Van Gogh'un eserine ilham olan tavus kelebeği görüldü

Siirt\'te Vincent Van Gogh\'un eserine ilham olan tavus kelebeği görüldü

Siirt'in Pervari ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen tavus kelebeği, Avrupa'nın en büyük kelebeği olarak biliniyor. Kanat açıklığı 16 santimetre olan bu kelebek, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Devasa Tavus Kelebeği' eserine ilham kaynağı olmuştur. Dicle Üniversitesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bu kelebeğin bir güve türü olduğunu ve ülkemizde sıkça görülebileceğini belirtmiştir.

29.04.2024 12:00
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Ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserine ilham olan, Avrupa'nın en büyük kelebek türü olan "tavus kelebeği" Siirt'te görüldü.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde bir vatandaş tavus kelebeği görüntüledi. Tür, Avrupa'nın en büyük kelebeği olarak biliniyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 16 santimetre olan tavus kelebeği, renk ve desenleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Bu tür, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Devasa Tavus Kelebeği" eseri olarak da biliniyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, İHA muhabirine, bu görülen kelebek türünün bir güve olduğunu, ülkemizde hemen hemen bulunabilecek bir tür olduğunu söyledi.

Türün çok büyük olmasından dolayı dikkat çeken bir tür olduğunu belirten Prof. Satar, "Normalde bunların larvaları kavak ağaçlarının yapraklarıyla besleniyorlar. Bazen de zirai yönde zararlı olarak kabul edilebiliyorlar. Fakat çok büyük oldukları için Avrupa'nın en büyük kelebeğidir. Siirt'te de görülmesi muhtemeledir. Birçok yerde rastlanıyor, bunlar daha çok gece kelebeğidir" dedi.

Resimde de görüleceği üzere bu büyük olan kelebeğin Vincent Van Gogh tarafından resmedildiğine değinen Prof. Satar, "Bununla alakalı çok kıymetli bir tablosu var. Bu da dikkatimizi çekmiştir. Çok büyük olduğu için insanların dikkatini çeken düve türüdür. Kelebeğin üzerindeki desenler çok dikkat çekici olduğu için ünlü ressam tarafından resme alınmıştır" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Vincent Van Gogh'un eserine ilham olan tavus kelebeği görüldü - Son Dakika

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