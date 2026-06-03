Siirt'ten Gönüllü Öğrencilerden Okula Destek - Son Dakika
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Siirt'ten Gönüllü Öğrencilerden Okula Destek

Siirt\'ten Gönüllü Öğrencilerden Okula Destek
03.06.2026 11:25
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Siirt Üniversitesi öğrencileri, köy okulunu boyayıp onarıp ihtiyaçları karşıladı, takdir topladı.

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Kurtalan ilçesine bağlı Avcılar Köyü İlköğretim Okulunda gerçekleştirdikleri gönüllü çalışma ile takdir topladı.

Üniversite öğrencileri, okulun iç ve dış cephesini boyayarak bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Sınıflardaki sıra ve masaların tadilatını yapan öğrenciler, yeni perdeler takıp yer döşemelerini yenileyerek okulun fiziki şartlarını iyileştirdi. Çalışmanın öncülerinden olan ve aynı okuldan mezun olan üniversite öğrencisi Özlem Öztürk'ün okulun ihtiyaçlarını arkadaşlarıyla paylaşmasının ardından harekete geçen öğrenciler, kendi aralarında ve esnaflardan sağladıkları desteklerle okulun eksiklerini giderdi. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarını da karşılayan gençler, yaptıkları çalışmalarla okula yeni bir görünüm kazandırdı.

Köy sakinleri ve okul yönetimi, öğrencilerin duyarlılığına teşekkür ederek örnek davranışlarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Eğitim, Siirt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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