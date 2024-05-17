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Siirt Üniversitesi'nde Gazze içi dayanışma ve yardım programı düzenlendi.

Siirt Üniversitesi'nde Filistin halkına destek olmak ve katılımcılar arasında dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda, geleneksel Siirt yemekleri, Türk ve Osmanlı şerbetleri ile geleneksel el sanatları ürünleri sergilendi. Programa üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - SİİRT