Siirt Üniversitesi'nde 'Karikatürlerin Diliyle Gazze Soykırımı' sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi'nde 'Karikatürlerin Diliyle Gazze Soykırımı' sergisi düzenlendi

Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 'Karikatürlerin Diliyle Gazze Soykırımı' ve Filistin'e destek amaçlı 'Deneysel Pano' sergisi düzenlendi. Sergide, Gazze'deki durumu ve yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren birçok karikatür yer aldı. Etkinliğe, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

04.06.2024 18:46
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Siirt Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 'Karikatürlerin Diliyle Gazze Soykırımı' ve Filistin'e destek amaçlı 'Deneysel Pano' sergisi düzenlendi.

Etkinliğe, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Sergide, Gazze'deki durumu ve yaşanan insanlık dramını gözler önüne seren birçok karikatür yer aldı. Bu eserler, hem grafik sanatın gücünü hem de Gazze'deki trajediyi çarpıcı bir şekilde yansıttı. Savaşın ve şiddetin getirdiği yıkım, çocukların ve masum sivillerin yaşadığı acılar, her bir karikatürde resmedildi. Karikatürlerin yanı sıra agamograph (üç boyutlu) teknikle hazırlanan bir eser de dikkat çekti. Bu eserin bir boyutunda Gazze'ye yönelik sloganlar, diğer boyutunda Filistin bayrağı ve ortada Gazze'deki yıkımı anlatan bir resim yer aldı.

Etkinliğin ardından Rektör Şındak, katılımcılara teşekkür belgelerini vererek anlamlı çalışmaları için teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Üniversitesi'nde 'Karikatürlerin Diliyle Gazze Soykırımı' sergisi düzenlendi - Son Dakika

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