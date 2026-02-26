Vali Kızılkaya iftarda madencilerin sofrasında misafir oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Şirvan Eti Bakır maden ocağını ziyaret ederek maden işçileriyle iftar yaptı.

Vali Kızılkaya, iftar programı öncesinde Eti Bakır tesislerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Vali Kızılkaya, ziyaret kapsamında İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu'ndan tesis faaliyetleri ve üretim süreçlerine ilişkin detaylı bilgi aldı. Vali Kızılkaya, hem bölge hem ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan, ülkenin önemli bakır ihtiyacını karşılayan bir tesis olduğunu söyledi. Vali Kızılkaya, "Rabbim buradaki işçilerimizi, kardeşlerimizi, tüm çalışanları her türlü kazadan, beladan korusun. Rabbim hayırlı Ramazanlar nasip etsin inşallah. Bu vesileyle de burada çalışan kardeşlerimizle güzel bir Ramazan iftarı geçirmek için buradayız. Geçtiğimiz yıl yer altındaydık. Bu sene özellikle biraz sonra izleyeceğimiz yer üstündeki faaliyetlerle işçilerimizle beraber olacağız" dedi.

Vali Kızılkaya iftar programının ardından madencilerle sohbet etti.

Vali Kızılkaya'ya programda Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Ertuğrul Pala, Eti Bakır İşetme Müdürü Olcay Kotiloğlu eşlik etti. - SİİRT