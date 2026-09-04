Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt- Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler Kamuran ve Yahya Cangir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Cangir ailesinin taziyesine katıldı.

Aileye başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Kızılkaya ve beraberindeki heyet, ailenin acısını paylaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kazada hayatını kaybeden Kamuran ve Yahya Cangir için dua edildi.