Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-Batman karayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler Kamuran ve Yahya Cangir için Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, beraberindeki heyetle aileyi taziyesinde ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, kazada ölenler için dua edildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt- Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler Kamuran ve Yahya Cangir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamı Salih Başara ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ile birlikte Cangir ailesinin taziyesine katıldı.

Aileye başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Kızılkaya ve beraberindeki heyet, ailenin acısını paylaştı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kazada hayatını kaybeden Kamuran ve Yahya Cangir için dua edildi.

Kaynak: İHA

Kemal Kızılkaya, Trafik Kazaları, Siirt Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Batman, Trafik, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
12:13
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:30:37. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt Valisi Kızılkaya, trafik kazasında ölen kuzenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement