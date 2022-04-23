Siirtil Hayvansever, Yaralı Köpeği Uçakla Hastaneye Taşıdı - Son Dakika

YUSUF EREN

Hayvanları beslemek için Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Mehmet Yüce, çöp kenarında bulduğu yaralı köpeği tedavi için önce Siirt'e götürdü. Ardından köpeğin ameliyatı için uçakla Ankara'ya gitti.

Siirtli hayvansever Mehmet Yüce, çöp konteynerinin kenarında araç çarpması nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan bir köpeği tedavi ettirdi. Yüce, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün Kurtalan'a beslemeye giderken bu yavru köpeği yol kenarlarında gördük, hemen alıp Siirt Üniversitesi'ne götürdük. Araç çarpması sonucu çok ağır bir şekilde kalça ve sırt, ayaklarda kırık olduğunu fark ettik. Siirt Üniversitesi'nde iki günlük tedavi yaptıktan sonra uçakla Ankara'ya getirdik. Lütfen yollarda çarptığınız sokak hayvanlarına öyle bırakıp gitmeyin. Buradan şoförlere sesleniyorum lütfen dikkat etsinler olur da alamıyorlarsa lütfen bizlere bildirsinler" dedi.

TEDAVİ EDİLİP SAHİPLENDİRİLDİ

Ankara'da tedavisi devam eden yavru köpeği sahiplendirdiğini belirten Yüce, "Kaç gündür bu yavru orada yol kenarında bu şekil bekliyordu. Şu anda Ankara'da tedavisi devam ediyor. Ameliyatını yapıp sahiplenirdik. Sürücüler liften daha dikkatli olsun" diye konuştu.