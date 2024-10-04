'Şila' ile ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Şila' ile ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı

\'Şila\' ile ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı

Adana'da depremde 40 kişinin öldüğü apartmanda kurtulan 'Şila' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

04.10.2024 09:47  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da depremde 40 kişinin öldüğü apartmanda kurtulan 'Şila' isimli köpek, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklar, Şila'ya yoğun ilgi gösterdi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarda hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için Çukurova ilçesindeki Şehit Şehit Kenan Çetinel İlkokulu öğrencileri için etkinlik düzenledi. 40 öğrenci, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 40 kişiye mezar olan Sami Bey Apartmanı'ndan kurtulan 'Şila' isimli köpeğin kaldığı veterinere geldi. Çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde Şila'yı sevdi.

"Her şey sevgiyle başlıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan veteriner hekim Taylan Yalçınkaya, "Şila depremde sağ kurtuldu. Şu anda hayata tutundu ve çok mutluyuz. Apartmanda sadece Şila ve bir kişi kurtuldu. Her şey sevgiyle başlıyor. Öğrencilerimize bu sevgiyi öğretmemiz lazım. Onlarla böyle bir yol izleyelim ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istedik" dedi.

"Hayvanları sevip onları koruyalım"

Hayvan hakları savunucusu Melisa Seriner ise herkesin elini taşın altına atması gerektiğini vurgulayarak, "Şila, depremde Sami Bey Apartmanı'ndan sağ kurtuldu. Bizler de bugün hayvan sevgisini aşılamak için öğrencileri buraya getirdik. Hayvanları sevip onları koruyalım. Hayvanlar her zmaan bizim için değerlidir. Belediyeler de elini taşın altına koymalı. Bizim amacımız kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Elisa Bayram ise Şila'yı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

hayvan sevgisi, Hayvanlar, Deprem, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Şila' ile ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Dünyanın gözü Hamaney’in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde
09:07 Soylu’nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi Soylu'nun elini öpmek istediği Bahçeli tecrübeli siyasetçiyi nezaketle engelledi
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
17:07 Beşiktaş’tan Galatasaray’a olay gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a olay gönderme
16:53 Galatasaray, Muslera’nın yerine gelecek kaleciyi buldu Galatasaray, Muslera'nın yerine gelecek kaleciyi buldu
16:24 Beşiktaş’a Avrupa’da deplasman yasağı getirildi Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:48 Birleşmiş Milletler’de ’Acil’ kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada Birleşmiş Milletler'de 'Acil' kodlu toplantı: Askeri seçenekler de masada
15:48 Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:34 Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında Dünya ölüm oranı yüzde 88 olan Marburg virüsü nedeniyle tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 11:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: 'Şila' ile ilkokul öğrencilerine hayvan sevgisi aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement