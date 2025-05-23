Şile'nin gönüllü kahramanı: Arıcı itfaiyeci olaydan olaya koşuyor - Son Dakika
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Yerel

Şile'nin gönüllü kahramanı: Arıcı itfaiyeci olaydan olaya koşuyor

Şile\'nin gönüllü kahramanı: Arıcı itfaiyeci olaydan olaya koşuyor
23.05.2025 12:09  Güncelleme: 12:16
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İstanbul'un Şile ilçesinde yaşayan İsmail Alkan, gündüz arıcılık yapıyor, geceleri ise gönüllü itfaiyeci olarak yangın ve acil durumlara müdahale ediyor.

İstanbul'un Şile ilçesinde yaşayan İsmail Alkan, gündüz arıcılık yapıyor, geceleri ise gönüllü itfaiyeci olarak yangın ve acil durumlara müdahale ediyor. Bisikletiyle saniyeler içinde istasyona ulaşan Alkan, Şile'nin uzak köylerinde yangınlara ilk müdahale eden isim oluyor.

Şile Oruçoğlu Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İsmail Alkan, yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Yaklaşık 14 yıldır ise gönüllü itfaiyecilik yapan Alkan, yangın ve acil durumlara canla başla müdahale ediyor. 105 saatlik eğitimi tamamlayarak resmi kimlik ve ekipmanını alan Alkan, mesai mefhumu gözetmeden özellikle orman ve ev yangınlarında görev yapıyor. Sancaktepe İtfaiye Grubu'na bağlı araçla yangınlara müdahale eden Alkan, Şile'nin uzak mahallerinde müdahale süresini kısaltarak felaketlerin büyümesini önlemeye çalışıyor.

"20 yıldır arıcılık, 14 yıldır itfaiyecilik yapıyorum"

Mesleğini ve gönüllü itfaiyeciliğe nasıl başladığını anlatan İsmail Alkan, "Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. 13-14 yıldır da gönüllü itfaiyeciyim. Daha önce çatı ustalığı yapıyordum. Sonrasında bu işe gönül verdim ve o günden beri devam ediyorum. Arıcılıkta çalışırken ihbar geldiğinde işimi bırakıyor, arıları kontrol edip kapatıyor ve hızla olay yerine intikal ediyorum. Ne kadar çabuk gidersem, o kadar etkili oluyorum" dedi.

"Bisikletle daha hızlı ulaşıyorum"

Evde olduğu zamanlarda kapıda bisikleti hazır bekleten Alkan, "Denedim; motosikletle, arabayla ve koşarak. En hızlı bisikletle istasyona ulaşıyorum. İki dakikayı bulmuyor çıkış yapmam. Aracı alıp anonsumu yapıyorum. Eğer ihbar vatandaştan geldiyse, santrale bildiriyorum. Komuta merkezinden ya da gruptan geldiyse doğrudan olay yerine gidiyorum" diye konuştu.

"Yangınlar arttı, müfreze şart"

Son yıllarda yangın sayısının arttığına dikkat çeken Alkan, "Eskiden sadece bizim köy ve bir köy daha vardı. Şimdi başka köyler de eklendi. Teknik ekipler yetişiyor ama orman yangınları da çıkıyor. Bizim köylerin tamamı ormanın içinde. Bu gidişle yeterli olamayacağız. Buraya bir müfreze şart ama biz yine de canla başla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kullandıkları aracın küçük görünse de oldukça donanımlı olduğunu vurgulayan Alkan, "Yaklaşık 40 dakika aralıksız su işleyebiliyor. Köpük tanklarımız var. Çöp ve yağ yangınlarında çok etkili. Yaz aylarında çöpe atılan cam şişeler ya da piknikçilerin ateşi yangına sebep olabiliyor" dedi. Alkan, "Yangın ve araç bakımlarında sakatlanırsak gazi, vefat edersek şehit sayılıyoruz. Çocuklarımıza maaş bağlanıyor. Belediye sosyal tesislerinden de yüzde 20 indirimli faydalanıyoruz" diye konuştu.

"İhbar anında hazırız"

24 saat istasyon bekleme zorunluluğu olmadığını aktaran Alkan, "Mahalleden ayrılacağım zaman bilgi veriyorum. Dönüşte de haber veriyorum. Ben olmadığımda ihbar bir sonraki gönüllüye gidiyor. Öncelik bana geliyor, ben yokken diğer arkadaşlar müdahale ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şile'nin gönüllü kahramanı: Arıcı itfaiyeci olaydan olaya koşuyor - Son Dakika

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