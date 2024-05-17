Silifke'de Ay Yıldız Anıtının Yerine Türk Bayrağı Konuldu - Son Dakika
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Silifke'de Ay Yıldız Anıtının Yerine Türk Bayrağı Konuldu

Silifke\'de Ay Yıldız Anıtının Yerine Türk Bayrağı Konuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile söktürülen Ay Yıldız anıtının yerine Türk bayrağı konuldu. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımı ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

17.05.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
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Mersin'in Silifke ilçesinde bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile söktürülen Ay Yıldız anıtının yerine Türk bayrağı konuldu.

Mersin'in Silifke ilçesi Atatürk Köprüsü girişine Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi'nce 4 yıl önce yaptırılan ve Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile söktürülen anıtın yerine Türk bayrağı konuldu. Sökülen anıtın yerine 15 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katılımı ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.

Sosyal medyada bazı gazete ve haber sitelerine konunun yanlış aktarıldığını belirten Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Görev yaptığımız dönemde Göksu Irmağı üzerine Atatürk Köprüsü'nü yaptık ve nesiller boyunca Silifke'mize hizmet edecek. Tabi ki bu Atatürk Köprümüz üzerine yakışan da şanlı al bayrağımızın dalgalanmasıydı. Anayasada belirtildiği şekilde bayrağımız dalgalanacak ve ilelebet de dalgalanmaya devam edecek. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Bizim önderimiz odur. Bizim Atatürk, bayrak ve vatan sevgimiz sorgulanamaz, o hiç kimsenin haddi değildir. Tam da 19 Mayıs arifesinde bu töreni gerçekleştirdik. Bu vesile ile emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız da kutlu olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silifke'de Ay Yıldız Anıtının Yerine Türk Bayrağı Konuldu - Son Dakika

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