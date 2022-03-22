Silifke'de kent çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Silifke'de kent çalıştayı düzenlendi

22.03.2022 10:42
Silifke'de kent çalıştayı düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde kent çalıştayı düzenledi, ilçenin il olması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde kent çalıştayı düzenledi, ilçenin il olması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İlçe Ticaret ve Sanayi Odasının önderliğinde, belediye, kent konseyi, yüksekokullar ile sosyal paydaşların katılımıyla 'kent çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştay da birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, Silifke'nin il olma hakkının tekrar elde edilmesi konuları görüşüldü.

Silifke'nin markalaşması ve tekrar il statüsünü elde etmesi için tüm girişimlerde bulunulmasının büyük önem taşıyan hususlar arasında olduğuna değinen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, "Bildiğiniz gibi 1933 tarihli 2197 sayılı kanunda merkezi Silifke olan İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilmiş, merkezi Mersin olmak üzere İçel vilayeti teşkil edilmiştir. Aynı kanunda pek çok il, ilçeye dönüşmüş; ancak günümüzde o ilçeler il statüsünü tekrar geri kazanmıştır. Hepimizin hemfikir olduğu üzere Silifke devletimizin stratejik yatırımları, işletmelerimizin üretim kapasitesi ve katma değerli arz potansiyeli sayesinde tekrar il olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Birkaç yıl içerisinde çehresi tamamen değişecek olan Silifke'nin, şehir statüsünü tekrar elde edeceğine inanıyor bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu tür istişare toplantılarının sürekli yapılması gerektiğine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ise "Bugün önemli bir çalıştay da bir aradayız. Silifke il olduğunda bizlerinde imzası vardı diyeceğiz. Silifke her şeyin en iyisine laik bir şehir" ifadelerini kullandı.

Ortak payda Silifke için her zaman ellerini değil gövdelerini taşın altına koymaya hazır olduklarını dile getiren İlçe Belediye Başkanı Sadık Altunok ise "Silifke Ticaret ve Sanayi Odamız yaptığı olumlu ve güzel işlerle Silifke'mizin markalarını ön plana çıkartıp, Silifke'nin statüsünü daha da ilerilere taşımaktadır. Bizler de belediye olarak yapılan her çalışmayı yakından takip ediyor, yapılacak olan çalışmalarda elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bir gün Silifke İl statüsünü de alacaktır. Silifke ve Silifke halkı her şeye laiktir" diye konuştu. - MERSİN

Silifke'de kent çalıştayı düzenlendi
Silifke'de kent çalıştayı düzenlendi

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Hisarcık, Silifke, Ticaret, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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