Silifke Müftülüğünde ihtida merasimiyle Rusya vatandaşı kadın Müslüman oldu - Son Dakika
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Silifke Müftülüğünde ihtida merasimiyle Rusya vatandaşı kadın Müslüman oldu

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Silifke Müftülüğünde ihtida merasimiyle Rusya vatandaşı kadın Müslüman oldu
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Mersin Silifke'de yaşayan 45 yaşındaki Rusya vatandaşı kadın, İslamiyet'i araştırıp Silifke Müftülüğüne başvurdu. Düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan kadın yeni bir isim aldı; kendisine ihtida belgesi ve Rusça kitaplar verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya vatandaşı Ksenııa Lıtvınova, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Güneş ismini alan Lıtvınova, "Kendi kalbimle yani içten İslamiyet'i kabul etmeyi seçtim" dedi.

Türkiye'ye 3 yıl önce çalışmaya gelen Rusya vatandaşı Ksenııa Lıtvınova, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşamaya başladı.Bu süre içerisinde İslamiyet'i araştıran Lıtvınova, Müslüman olmaya karar verdi. Silifke Müftülüğüne başvuran 45 yaşındaki Lıtvınova için burada ihtida merasimi düzenlendi. Lıtvınova, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu, Güneş ismini aldı. Müftü Mehmet Seri Doğru'nun duasına el açıp eşlik eden Lıtvınova'ya ihtida belgesi takdim edildi.

Çalışmak için 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlatan Güneş ismini alan Rusya vatandaşı Ksenııa Lıtvınova, "Hristiyan olarak doğdum ama bu benim seçimim değildi. Ben kendim Müslüman dinini araştırdım ve okudum. Kendi kalbimle yani içten İslamiyet'i kabul etmeyi seçtim. Elhamdülillah Müslüman oldum" dedi.

Güneş ismini alan Lıtvınova'ya Rusça yazılı Müslümanlığı anlatan kitaplar hediye eden Müftü Mehmet Seri Doğru yaptığı açıklamada, "Silifke ilçemiz yabancı nüfusu açısından oldukça zengin. Burada yaşayan yabancı vatandaşlarımız bazen İslam'ı araştırarak bazen Müslümanların genel tavırlarından esinlenerek, etkilenerek Müslüman oluyorlar" diye konuştu.

"Kardeşimiz Güneş ismini aldı"

Müftü Doğru, "Müslüman olmak isteyenler bize başvuruyor. Burada kelime-i şehadet getirmek suretiyle kardeşlerimizin ihtida merasimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir Rus vatandaşımızın burada ihtidasına şahit olduk. Müslümanlığı kucaklamasına şahit olduk. Kardeşimiz Güneş ismini aldı. İnşallah bundan sonraki hayatı güneş gibi parlak, güneş gibi aydınlık ve güneş gibi sıcak olacak" ifadelerini kullandı.

İlçe müftülüklerinin yabancı vatandaşların taleplerini karşılamaya gayret gösterdiklerini de kaydeden Doğru, "Bu kardeşimize aynı zamanda İslam'ı iyi tanıması için Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından hediye ettik. Böylece İslam'ı daha rahat bir şekilde tanıyabilsin" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
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