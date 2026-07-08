Silifke'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke'ye Yeni Kaymakam Atandı

Silifke\'ye Yeni Kaymakam Atandı
08.07.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüp Fırat, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Silifke Kaymakamlığı görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat, ilçedeki görevine başladı. Daha önce Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Fırat, Silifke'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarına başladı.

1980 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kaymakam Eyüp Fırat, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde önemli görevler üstlenen Fırat'ın iyi derecede İngilizce bildiği, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Silifke'de görev süresi boyunca kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak ilçenin gelişimine katkı sunması beklenen Kaymakam Fırat, ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Öte yandan Silifke'de görev yaptığı süre içerisinde vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog ve yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Abdullah Aslaner ise yayımlanan kararname ile Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Görev değişimiyle birlikte Silifke Kaymakamlığında yeni bir dönem başlarken, ilçe kamuoyunda Kaymakam Eyüp Fırat'a başarı dilekleri iletilirken, Abdullah Aslaner'e de Silifke'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüp Fırat, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silifke'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:41:29. #7.13#
SON DAKİKA: Silifke'ye Yeni Kaymakam Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.