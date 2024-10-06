Silivri Belediye Başkanı, Öğretmenler Günü\'nde Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında öğretmenlerle bir araya geldi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Silivri Şubesi'nin düzenlediği kahvaltı programında öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, programı düzenleyen Eğitim-Sen Silivri Temsilciliği Başkanı Caner Erdoğan ve tüm sendika yetkililerine teşekkür etti. Dünyanın her yerinde eğitim için çalışan öğretmenlere minnet duyduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının mimarları olan öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Öğretmenlerin emeklerinin karşılığının hiçbir zaman tam anlamıyla ödenemeyeceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden siz değerli öğretmenlerimiz, sadece bugün değil, her zaman başımızın tacısınız. Eğitimin kalitesi, bir ülkenin geleceğini şekillendirir. Sizler, yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz" dedi. - İSTANBUL