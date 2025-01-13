Silivri Belediyesi Çamurlu Dere Islah Projesi Üzerine Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Çamurlu Dere Islah Projesi Üzerine Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi Çamurlu Dere Islah Projesi Üzerine Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda Çamurlu Dere Islah Projesi görüşüldü. Proje ile ilgili plan değişiklikleri ve yapılan itirazlar ele alındı, kamu kaynaklarının israf edilmediği vurgulandı.

13.01.2025 11:46  Güncelleme: 11:48
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Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2'inci Birleşiminde, Çamurlu Dere Islah Projesi masaya yatırıldı.

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2'inci birleşimi yapıldı. Toplantıda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Çamurlu Dere Islah Projesi'ne yönelik plan değişiklikleri ve yapılan itirazlar masaya yatırıldı.

"Projede kamu kaynakları israf edilmedi"

Komisyon Başkanı Aykut Batur, Altınorak Geliştirme Vakfı'na ait alanın 21 Kasım 2021 tarihli imar planında park alanı olarak ilan edildiğini belirtti. Batur, eski alanın sağlanmasının şu anki komisyon görüşünün sadece tavsiye niteliğinde olduğunu ve bu işlemin ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılabileceğini açıkladı. Projede kamu kaynaklarının israf edilmediğini belirten Batur, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için fırsat sunulduğunu dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, komisyonda 19 itirazın reddedilip sadece bir itirazın kabul edilmesinin adil olmadığını savundu. Bu durumun siyasi nedenlere dayandığına dair endişelerini dile getirdi. Yazıcı'nın "Siyasi bir sebep mi var?" sorusuna cevap veren Batur, geçmiş dönemde alınan benzer kararları hatırlatarak, "Siz yaptığınızda oluyor, biz yaptığımızda kayırma mı oluyor?" şeklinde yanıt verdi. Batur, konunun hiçbir siyasi neden taşımadığını dile getirerek karara dair açıklama yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bütün eleştirilere toplu bir yanıt olarak vatandaşlarla konu ile ilgili iki toplantı düzenlendiğini ve bu toplantılara dair görsellerin mevcut olduğunu belirtti. Başkan Balcıoğlu, vatandaşların mağduriyetine önem verdiklerini ve ortak akılla hareket ettiklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Çamurlu Dere Islah Projesi Üzerine Meclis Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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