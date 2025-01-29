Silivri Belediyesi\'nden Ailelere Sağlıklı Beslenme Eğitimi

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Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde (EYKOM) eğitim gören çocukların ailelerine yönelik sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine eğitim gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle, sağlıklı ve dengeli beslenme üzerine bir eğitim gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapılırken, ailelerin günlük yaşamlarında uygulayabileceği pratik ve besleyici tarifler de paylaşıldı. Ayrıca, uygulamalı yemek yapım atölyeleri düzenlenerek, katılımcılar sağlıklı yiyecekler hazırlama konusunda deneyim kazandı. - İSTANBUL