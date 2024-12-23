Silivri Belediyesi Öğrencilere Sıcak Çorba İkram Ediyor

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Silivri Belediyesi'nin lise öğrencilerine yönelik sabah çorbası projesi, ortaokul öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu çerçevede Silivri Ortaokulu'nda sıcak çorba ikramı yapıldı. Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilere çorba ikram ederek onlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyenin sabah çorbası projesi çerçevesinde Silivri Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, öğrencilerin projeye dair görüş ve önerilerini dinledi.

Daha fazla öğrenciye ulaşmak için çabalayacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Bu projemizi büyüterek daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bugün ortaokul öğrencilerimize yönelik çorba ikramını başlattık. Amacımız yalnızca bir tas sıcak çorba sunmak değil; aynı zamanda öğrencilerimizin güne enerjik ve sağlıklı başlamalarına katkıda bulunmak ve okullarına giderken yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaktır" dedi. - İSTANBUL