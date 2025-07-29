Silivri Belediyesi Yanıltıcı Etiketlere Geçici Ceza Uyguladı

Silivri Belediyesi, pazar yerlerinde yaptığı denetimlerde ürünlerine yanıltıcı etiket koyan esnafa geçici tezgah kapatma cezası verdi.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 5957 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, bazı esnafların ürün etiketlerinde yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler kullandığı tespit edildi. Mevzuata aykırı davranışlarda bulunan pazar esnafına idari yaptırım uygulanırken, aynı ihlalleri tekrarlayanların tezgahları geçici süreyle kapatıldı.

Bu denetimlerde Silivri Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü bünyesine kazandırdığı kameralı denetim aracı da kullanıldı. Araç sayesinde pazar yerleri, ekran başından yapılan anlık görüntü takibiyle daha etkin şekilde kontrol edildi. Denetimlerde fiyat etiketleri, terazi ve gramaj kontrolleri, tezgah alanlarının işgali ve pazar sonrası temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı da gözden geçirildi. Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. - İSTANBUL