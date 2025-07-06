Silivri'de 63. Yoğurt Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Silivri'de 63. Yoğurt Festivali Coşkuyla Sona Erdi

Silivri\'de 63. Yoğurt Festivali Coşkuyla Sona Erdi
06.07.2025 13:00  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 63. Yoğurt Festivali, üçüncü gününde renkli etkinlikler ve yoğun katılımla sona erdi. Festivalde turnuvalar, konserler ve halk oyunları düzenlendi.

Silivri Belediyesi'nin bu yıl 63'üncüsünü düzenlediği Yoğurt Festivali'nin üçüncü gününde coşkuyla sona erdi. Festivalde turnuvalar, şenlikler ve konserler düzenlendi, vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Silivri Belediyesi, her yıl düzenlediği Yoğurt Festivali'nin bu yıl 63'üncünü düzenledi. 3 gün süren festivalin son gününe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Festivalin üçüncü gününde de turnuvalar, şenlikler ve konserlerin yanı sıra halk oyunları, stantlar ve çocuk oyun alanları da yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin üçüncü gününde Rubato ve Sinem Senna sahne aldı. Festivalde konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festivalde yoğurt sponsoru olan Aslan Yoğurt Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Onay'a hediye takdim etti. Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileten Onay, "Aslan Yoğurt ailesi olarak bize verilen bu şilti büyük ve gurur ve memnuniyetle alıyoruz. 1940 yılından beri geleneklere bağlı kalarak üretim yapan firmamız, sadece bir ürün olarak değil bir geçmiş yansıtmaktadır" dedi.

"Benim güzel Silivri'me her şey yakışıyor"

Konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, "Bakın ben her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Bizim burada bir arada olmamızı sağlayan, bakın kadın, çoluk çocuk hep birlikteyiz bu güzel Festivali yapıyoruz, özgürce eğleniyoruz sorunsuz bir şekilde düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bunun en büyük gücü, her zaman söylüyorum, gururla söyleyeceğim son nefesime kadar da söyleyeceğim Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ayrıca buradan Aslan Yoğurt Yönetim Kurulu Başkanına destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Rubato grubundan "Hangimiz sevmedik" şarkısını isteyen Başkan Balcıoğlu, "Benim güzel Silivri'me her şey yakışıyor. Rubato gerçekten çok kuvvetli bir ses, ekip olarak harikalar. Ben onları ağırladığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Rubato grubuna teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, gruba Silivri yoğurdu ve çiçek takdim etti.

Turnuvalar yoğun katılımla gerçekleşti

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tavla turnuvasında birinci Mehmet Doğrucan, ikinci Doğukan Piriştine, üçüncü Bülent Yorulmaz oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Belediye Meclis Üyeleri Önder Çolak ve Yalçın Ekici takdim etti. Turnuvada, en çok tur atlayan kadın oyuncu Seda Çakır oldu. Satranç Turnuvasında ise, 2012 altı doğumlularda Yılmaz Üçgül birinci, Onur Akıncıoğlu ikinci, Abdurrahman Akgül üçüncü oldu. 2012 üzeri doğumlularda ise birinci Devin Kaan Ersin, ikinci Ahmet Barış Susulu, üçüncü Osman Efe Topaloğlu oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Belediye Meclis Üyeleri Aykut Batur, Hatice Gözen ve Elif Yılmazer takdim etti.

Ayrıca, Silivri Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği halk oyunları vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Topluluğa çiçek takdimini, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Müzik, Emlak, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de 63. Yoğurt Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

12:02
Ömer Çelik’ten Özel’e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Cumhurbaşkanımıza hadsiz dil kullananlara hadlerini hatırlatacağız
11:00
İlçe diken üstünde Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
İlçe diken üstünde! Firari aslan bir kişiyi yaralayıp kayıplara karıştı
10:59
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
Eskişehir dünyanın en güvenli 39. şehri seçildi
09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali
09:32
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
Şamil Tayyar önce paylaştı sonra sildi: Yeni sürprizler olabilir, 2 il risk altında
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 13:16:55. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'de 63. Yoğurt Festivali Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.