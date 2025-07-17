Silivri'de Buğday Hasadı Tamamlandı, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlanacak - Son Dakika
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Silivri'de Buğday Hasadı Tamamlandı, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlanacak

Silivri\'de Buğday Hasadı Tamamlandı, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlanacak
17.07.2025 10:01  Güncelleme: 10:05
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyeye ait 1.600 dönüm tarım arazisinde yetiştirilen buğdayların hasadının tamamlandığını ve ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ve çiftçilere ulaştırılacağını açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediyeye ait bin 600 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen buğdayların hasadının tamamlandığını ve elde edilen ürünlerin hem ihtiyaç sahibi hanelere hem de üretici çiftçilere destek olacağını açıkladı.

Silivri Belediyesi, sosyal dayanışmayı ve yerel üretimi güçlendiren örnek bir tarım uygulamasını daha başarıyla hayata geçirdi. Belediyeye ait bin 600 dönümlük tarım arazisinde ekilen buğdayların hasadı tamamlandı. Üretilen buğdaylar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara un olarak, çiftçilere ise saman ve tohumluk buğday olarak ulaştırılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tamamlanan buğday hasadının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen ürünlerin Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacağını belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Silivri'miz genelinde belediyemize ait 1.600 dönüm arazimize ektiğimiz buğdayların hasadını tamamladık. Hasat ettiğimiz buğdaylardan elde edeceğimiz unları Birlikte Dayanışma Marketimiz üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Çiftçilerimize ise saman ve tohumluk buğday desteği sağlayarak üretimlerini sürdürebilmelerine katkı sunacağız" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü hatırlatarak bu anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Üreten, paylaşan ve kendi kendine yetebilen bir belediyecilik modelini benimsediklerini belirten Balcıoğlu, "Toprağımızdan elde ettiğimizi yine halkımızla paylaşıyoruz. Belediyeciliğe bir vicdan meselesi olarak bakıyoruz. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hareket ediyor, dayanışma kültürümüzü güçlendiriyoruz. Silivri'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bora Balcıoğlu, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de Buğday Hasadı Tamamlandı, İhtiyaç Sahiplerine Destek Sağlanacak - Son Dakika

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