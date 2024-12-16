Silivri\'de Üreticilere Kuzu Yemi Desteği

Yerel

Silivri'de kuzu yemi desteği projesi çerçevesinde Değirmenköy'de üreticilere 94 ton kuzu yemi dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde kuzu yemi desteği sağladı. Dağıtım, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ve üreticilerin katılımı ile gerçekleşti. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen yem desteği sayesinde hem maliyet yükünün azaltılacağı hem de yerel ekonominin güçlendirileceği belirtilerek, üreticilere her zaman destek sağlanacağı vurgulandı. - İSTANBUL