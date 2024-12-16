Silivri'de Üreticilere Kuzu Yemi Desteği - Son Dakika
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Silivri'de Üreticilere Kuzu Yemi Desteği

Silivri\'de Üreticilere Kuzu Yemi Desteği

Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Değirmenköy'de 94 ton kuzu yemi dağıttı. Proje, tarım ve hayvancılık yapan üreticilere maliyetleri azaltma ve yerel ekonomiyi güçlendirme amaçlıyor.

16.12.2024 18:26  Güncelleme: 18:33
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Silivri'de kuzu yemi desteği projesi çerçevesinde Değirmenköy'de üreticilere 94 ton kuzu yemi dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde kuzu yemi desteği sağladı. Dağıtım, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ve üreticilerin katılımı ile gerçekleşti. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilen yem desteği sayesinde hem maliyet yükünün azaltılacağı hem de yerel ekonominin güçlendirileceği belirtilerek, üreticilere her zaman destek sağlanacağı vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Üreticilere Kuzu Yemi Desteği - Son Dakika

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