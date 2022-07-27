Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak

27.07.2022 09:58
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak

Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarına devam ediyor.

Silivri'deki Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar kapasitenin 4,6 milyar metreküpe çıkartılarak kendi alanında Avrupa'daki en büyük doğalgaz depolama tesisi olması hedefleniyor.

Türkiye Karadeniz'de bulduğu doğalgaz ile rezervlerini büyütmeye devam ederken depolama alanlarını da büyütüyor. Tuz gölü ve Silivri'de bulunan doğalgaz depolama tesislerinde kapasite arttırmak için yeni kuyular ve inşaat çalışmaları devam ediyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi. Tesis kendi enerjisini ise rüzgar enerjisinden elde edecek. Depolama tesisi içinde e 4,2 megavatlık rüzgar tribünü kurularak yakında hizmete alınacak. Doğalgaz depolama tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahipken Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi bitmesiyle bu ramak 4,6 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Tesis günlük geri üretim kapasitesi ise günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkartılacağı açıklandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez: 'Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak' Bakan Dönmez: 'Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak' Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
08:34 Yol ortasında sızdı! Polis uzun uğraşlar sonunda uyandırabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 09:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement