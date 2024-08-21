Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Silivri Sahili\'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan su samuru, Silivri Sahili'nde bir kez daha görüntülendi. Parkköy Yalıköy Tatil Sitesi yakınlarında görülen su samuru, çevredeki tatilciler tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi.

21.08.2024 20:31
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Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Sahili'nde bir kez daha görüntülendi. Parkköy Yalıköy Tatil Sitesi yakınlarında görülen su samuru, çevredeki tatilciler tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüledi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi doğaseverleri sevindirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Son Dakika
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