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Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu - Son Dakika

Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu

27.01.2022 17:57
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu

Şırnak'ın Silopi Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu İLO 190 no'lu sözleşme imzalandı.

Şırnak'ın Silopi Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu İLO 190 no'lu sözleşme imzalandı.

Silopi Belediye konferans salonunda düzenlenen törene Silopi Belediye Başkanı Adalet Fidan, Başkan Yardımcısı Süleyman Şavluk, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Eğitim Daire Başkanı Salih Doğrul, Genel İş Örgütleme Uzmanı Sadık Demir, Disk Bölge Şube başkanları ve belediye işçileri katıldı.

Salonda konuşma yapan Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, halka hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu söyledi. Zorlu süreçlerde hizmet etmenin ayrıca kutsal olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Çünkü biz, genel iş kolunda çalışanlarız. Bizim görevimiz halka hizmet vermek, halka hizmet taşımaktır. Salon emekçileri başta olmak üzere özellikle belediye işçileri bulunduğumuz süreci omuzlarında birlikte götürürler. O yüzden bizde belediye çalışanların yeri ayrıdır" dedi.

Yaklaşık iki aydır sendikanın büyük emek verdiğini ifade eden Silopi Belediye Başkanı Adalet Fidan, "Emekçi arkadaşların emeğine sahip çıkmak, hukuksal boyutu olsun, emek boyutu olsun güçlü bir toplu sözleşme yapabilmemiz için uğraştılar. Bu emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Sendikanın emekçiye sahip çıkması bizim için değerlidir. Çok zorlu koşullarda emek veriyoruz. Yeri gelmiştir hasta olmanıza rağmen çalışmışsınızdır. Evde hastanız olmasına rağmen çalışmışsınızdır. Birçok zorluğa rağmen, her şeye göğüs gelerek çalıştığınızı, emek verdiğinizi biz, görüyoruz. Sendikanın ve sizlerin huzurunda emekleriniz için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şavluk ise "Sizden ricamız şudur. Halktan yana olan bu yönetimi zor durumda bırakmamak. Yani halktan yana halkçı bir performansınızı göstermenizdir. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bunu biz bir lütuf olarak vermiyoruz. Hakkınızdır, alın terinizdir" ifadelerini kullandı.

İLO 190 no'lu sözleşme ilk defa bir toplu sözleşmede yer aldı. Sözleşme ile en düşük işçi maaşı 6 bin 20 TL oldu. İmzaların atılmasının ardından işçiler alkış tutarak sevinç gösterisinde bulundu. Programın sonunda sendika yöneticileri ve işçiler belediye önünde toplu fotoğraf çektirdi. - ŞIRNAK

Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu
Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Lirası, Şırnak, Silopi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silopi Belediyesinde en düşük maaş 6 bin TL oldu - Son Dakika
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