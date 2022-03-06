Silopi'de Aile Dini ve Rehberlik Birimi kuruldu - Son Dakika
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Silopi'de Aile Dini ve Rehberlik Birimi kuruldu

06.03.2022 14:27
Silopi'de Aile Dini ve Rehberlik Birimi kuruldu

Şırnak'ın Silopi İlçe Müftülüğünce, ailelere dini, psikolojik, manevi anlamda rehberlik edecek Aile Dini ve Rehberlik Birimi kurularak faaliyetlerine başladı.

Şırnak'ın Silopi İlçe Müftülüğünce, ailelere dini, psikolojik, manevi anlamda rehberlik edecek Aile Dini ve Rehberlik Birimi kurularak faaliyetlerine başladı.

Aile Dini ve Rehberlik Birimi Koordinatörü İlçe Vaizi Mesut Aslan, Aile Dini ve Rehberlik Birimini faaliyetlerine başladığını belirtti. Aslan, "Toplumda saygın bir yeri olan din görevlileri din hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde icra edilmesini sağlamanın yanı sıra vatandaşlarımızla yakın ilişki içinde olmaları sebebiyle, dini konularda danışmaya yönelik pek çok müracaat ile de karşı karşıya kalıyoruz. Bu danışma taleplerinin din ile ilgili olan kısmına bizzat cevap vermek, ayrıca gerekli olan durumlarda müracaat edeni sağlık, hukuk ve güvenlik birimleri gibi uygun kurumlara yönlendirmek amacıyla Silopi Müftülüğümüz bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büromuz ilçe halkımız için hizmete açılmıştır" dedi.

Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Salı günü Koç İlkokulu Konferans salonunda düzenleyecekleri 'Geçmişten Günümüze Kadın Algısı' programına ilçe halkını davet etti. - ŞIRNAK

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Mesut Aslan, Hisarcık, Şırnak, Silopi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Silopi'de Aile Dini ve Rehberlik Birimi kuruldu - Son Dakika


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