Silvan'da Gazze Zulmüne Dikkat Çeken Resim Sergisi

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Silvan'da Gazze'deki zulmü anlatan resim sergisi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Gazze zulmünü anlatan 'Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz' temalı resim sergisi açıldı.

Slvan'da Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 1. Kılıçarslan Kent Meydanında düzenlenen sergide farklı okullardan öğrencilerin, Gazze'deki zulme dikkat çekmek amacıyla yaptığı resimler yer aldı. Sergide, savaş mağduru çocuklar, bombalanan evler, acı ve gözyaşı içindeki Filistin halkını temsil eden simgeler dikkat çekti. Öğrencilerin sanatsal bakış açılarıyla hazırladıkları resimler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Resimlerde sanat yoluyla Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek amaçlandı. Sergi, öğrencilerin hem sanatsal becerilerini sergilemesine hem de uluslararası meselelere yönelik bilinç kazanmalarına imkan tanıyan bir etkinlik olarak değerlendirildi. Gazze'de yaşanan zulmü konu alan resimler, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü.