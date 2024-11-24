Simav\'da 46 hafız için icazet merasimi düzenlendi

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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitleri Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ve Hz. Aişe Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile Boğazköy Hafız Hasan Takak Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlamış toplam 46 öğrenci için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer, Belediye Başkan Vekili İbrahim Aydoğan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, kurum amirleri, hafız aileleri ve misafirler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya ve Türkiye birincisi Şeyhü'l Kurra Hafız İshak Danış eşliğinde hafızların icazetleri dinlendi. Kız hafızların taçları aileleri tarafından takılırken, erkek hafızların plaketlerini ise aileleri teslim etti. Hafızlara hediyeleri, Vali Işın, Kaymakam Karaloğlu, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA