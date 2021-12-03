Simav'da engelsiz ve eğlenceli bir gün - Son Dakika

Simav'da engelsiz ve eğlenceli bir gün

KÜTAHYA Kütahya'nın Simav ilçesindeki Dünya Engelliler Günü kutlaması, renkli görüntülere sahne oldu. Özel öğrencilerle engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü ve Özel Eğitim Meslek Okul Müdürlüğü işbirliğiyle, Eynal Kaplıcaları Firuze düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Dünya Engelliler Günü'nün önemini anlatan konuşmasında, Kütahya ilinde 2 tane olan özel eğitim meslek okulunun birinin Simav'da olduğunu ve ilçe olarak bu alanda çok iyi durumda olduklarını belirterek, daha önce evlerinde zamanını geçiren engelli öğrencilerin şu anda okullarda ve programlarda olduğunu ifade etti. Şirikçi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oluşturdukları farkındalık ile, bu anlamlı günde engelli vatandaşlarla karşılıklı sevgilerini paylaştıklarını söyledi.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Dünya Engelliler Günü'nü kutlayıp, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade etti.

Özel eğitim öğrencileri tarafından okunan şiirler ve koronun ardından, eğlenceli etkinlikte geleneksel kaşık oyunu ve çeşitli yarışmalar yer aldı. Aileleriyle birlikte dans edip gönüllerince eğlenen engelliler, koro ve solo türkülere eşlik ettiler.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Özel Eğitim Meslek Okulu'nun tanıtım filmlerinin izlenmesi ve özel öğrencilerin el emeği göz nuru sergilerinin gezilmesinden sonra katılımcılara ikramlar yapıldı. Hatıra fotoğrafı çekimleriyle program sona erdi.