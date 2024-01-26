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Simav İlçe Emniyet Müdürü ve personeli uyuşturucu operasyonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika
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Simav İlçe Emniyet Müdürü ve personeli uyuşturucu operasyonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi

Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve personeli, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi. Operasyon, Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürü ve personeli uyuşturucu operasyonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi
26.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:20
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Simav İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve personeli Kaymakam Bünyamin Karaloğlu tarafından uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Simav ilçesinde, Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan operasyon neticesinde, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında göstermiş oldukları üstün gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve personeli, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Kaymakam Karaloğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini düzenlenen yemek programında tebrik ederek bundan sonra yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Simav İlçe Emniyet Müdürü ve personeli uyuşturucu operasyonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simav İlçe Emniyet Müdürü ve personeli uyuşturucu operasyonunda başarı belgesi ile ödüllendirildi - Son Dakika
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