Simav ilçesinde mescit açılışı ve gözleme hayrı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Simav ilçesinde mescit açılışı ve gözleme hayrı gerçekleştirildi

Simav ilçesinde mescit açılışı ve gözleme hayrı gerçekleştirildi

Simav ilçesine bağlı Çayhanlar ve Esenbağ köyleri halkının katkılarıyla mescit açılışı, yağmur duası ve gözleme hayrı gerçekleştirildi. Programa İlçe Müftülüğünü temsilen, İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy katıldı.

30.08.2024 12:03
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Simav ilçesine bağlı Çayhanlar ve Esenbağ köyleri halkının katkılarıyla mescit açılışı, yağmur duası ve gözleme hayrı gerçekleştirildi.

Esenbağ ve Çayhanlar'ın, Esenbağ Köyü yol ayrımına yaptırdıkları mescidin ve müştemilatının açılışı, yağmur duası ve gözleme hayrında yoldan geçen araçlar hayır yerine yönlendirilerek veya durdurularak gözleme ve içecek ikramında bulunuldu. Çayhanlar, Esenbağ ve çevre köylerin halklarının da katılımıyla kalabalık bir topluluk oluştu.

İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı'nın Çayhanlar Camiinde vaazı ve kıldırdığı öğle namazının ardından, Esenbağ yol ayrımındaki hayır yerine geçildi. Burada Gönen Vaizi Yavuz İsmail Çoban'ın okuduğu Kur'anı Kerim'le başlayan program, tekbirler, salavatlar yağmur duası, yaptırılan mescidin açılış duası, açılışı ve ikramlarla sona erdi.

Programda yaptığı konuşmada, cami ve mescitlerin Allah'ın evi olduğunu söyleyen İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, "Yolcuların yolculuk esnasında abdest alıp namaz kılabilecekleri ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri böyle güzel mekanlar hem dinimizde hem de kültürümüzde önemli yere sahiptir. Maddi manevi emeği geçenlerden Allah razı olsun. Rabbim yapmış olduğumuz yağmur duasını da kabul eyleyip hayırlı ve bereketli yağmurlar ihsan eylesin" dedi.

Programa İlçe Müftülüğünü temsilen, İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Simav ilçesinde mescit açılışı ve gözleme hayrı gerçekleştirildi - Son Dakika

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