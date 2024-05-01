SİME-SEN Üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda Çelenk Bıraktı

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Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti giyen SİME-SEN üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti giyen Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na geldi. Burada Atatürk heykeline çelenk bırakan grup, "Yaşasın 1 Mayıs emekçinin bayramı" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, "Bugün burada emek, özgürlük, adalet temeline dayalı toplumsal barış, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin egemen olması için bir araya geldik. Kurum tazminatının kurumda çalışan tüm personele verilmesini talep etmekteyiz. Enflasyon farkı aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır" dedi. - İSTANBUL