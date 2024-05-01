SİME-SEN Üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda Çelenk Bıraktı - Son Dakika
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Yerel

SİME-SEN Üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda Çelenk Bıraktı

Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti giyen Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı. Grup, emek, özgürlük, adalet ve toplumsal barış taleplerini dile getirdi.

01.05.2024 13:53
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Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti giyen SİME-SEN üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na gelerek çelenk bıraktı.

Mehter, aşçı, avukat, madenci, mühendis kıyafeti giyen Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri ve beraberindeki grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na geldi. Burada Atatürk heykeline çelenk bırakan grup, "Yaşasın 1 Mayıs emekçinin bayramı" sloganları attı. Grup adına açıklama yapan SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, "Bugün burada emek, özgürlük, adalet temeline dayalı toplumsal barış, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik düzenin egemen olması için bir araya geldik. Kurum tazminatının kurumda çalışan tüm personele verilmesini talep etmekteyiz. Enflasyon farkı aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SİME-SEN Üyeleri 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda Çelenk Bıraktı - Son Dakika

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