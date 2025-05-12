Simitçiden Kredi Kartıyla Ödeme Dönemi - Son Dakika
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Yerel

Simitçiden Kredi Kartıyla Ödeme Dönemi

Simitçiden Kredi Kartıyla Ödeme Dönemi

Sivas'ta simitçi, POS cihazı ile kredi kartıyla ödeme imkanı sunarak müşteri memnuniyetini artırdı.

12.05.2025 11:06
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Sivas'ta bir simitçi, vatandaşların nakit para taşımaması üzerine seyyar tezgahına POS cihazı yerleştirerek kredi kartıyla ödeme imkanı sunmaya başladı.

Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda seyyar tezgahında simit ve tatlı satan Sercan Aydın, gelen müşterilerin yanında nakit bulundurmamaları ve kredi kartı ile ödemenin olmadığını öğrenince simit almaktan vazgeçtiklerin fark etti. Bu duruma bir çözüm arayan Aydın, simitçi tezgahına POS cihazı aldı. Tezgahın ön tarafına yazdığı 'Kredi kartı geçerlidir' yazısı ile birlikte simitçide kredi kartı ile ödeme alınabileceğini gören müşteriler hem şaşırdı hem de mutlu oldu. POS makinesini tezgahına koyduktan sonra işlerinde artış olduğunu ifade eden Aydın, "Tezgahımda kredi kartı geçmeseydi, müşteriler simidi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktı" dedi.

"Herkes kart taşıdığı için ben de POS makinesi almak zorunda kaldım"

İnsanların artık nakit para taşımadıklarını ve aldıkları her şeyi kredi kartı ile ödediklerini belirten Aydın, "Şimdi devir teknoloji devri. Artık kimse cebinde nakit para taşımıyor. Herkes kart taşıdığı için, ben de POS makinesi almak zorunda kaldım. POS makinesini aldıktan sonra işlerimde artış oldu. İnsanlar kredi kartı ile ödeme yapabileceklerini öğrendikleri zaman bir simit alacaklarsa, iki simit almaya karar veriyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum. Örneğin, burada kredi kartı geçmeseydi pastanelerden gidip almak zorunda kalacaktık, şeklinde tepkiler geliyor. 'Her zaman nakit taşıyamıyoruz, simit tezgahında kartla ödeme yapabileceğimizi öğrendiğimizde çok şaşırdık' diyenler oluyor. Biz de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Eskiden simit almaya gelenler, nakit taşımadıkları için 'kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyuz?' diye soruyorlardı. Ben de 'maalesef' dediğim zaman almadan gidiyorlardı. Bu duruma çözüm bulabilmek için POS cihazı aldım ve müşterilerime kredi kartı ile ödeme yöntemi sundum. Tezgahımızın önüne 'Kredi kartı geçerlidir' şeklinde yazı kartı koyduk" şeklinde konuştu.

"Seyyar simitçiden simidimizi ilk defa kredi kartıyla aldım"

İlk defa seyyar simitçiden kredi kartı ile simit aldığını ifade eden müşteri Ali Nar, "Simitçide kredi kartının geçtiği görünce çok şaşırdım. İlk defa gördüm. İnsanlar artık nakit para taşımıyor. Ben de arkadaşımla birlikte çay ile birlikte içmek için simit almaya gelmiştim. Seyyar simitçiden simidimizi ilk defa kredi kartıyla aldım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Simit, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Simitçiden Kredi Kartıyla Ödeme Dönemi - Son Dakika

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