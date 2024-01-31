Simitçinin esprili tavrı seçim yarışında ilgi gördü

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Siyasi partilerin belediye başkan adayları, seçim kampanyalarında destekçi kazanmak için kıyasıya mücadele verirken, Aydınlı simitçinin esprili tavrı seçim yarışının stresini hafifletti. "Bu sene başkanım sensin" diyerek her aday ile samimi pozlar veren simitçinin bu tavrı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile poz veren ve kendisine destek verdiğini açıklayan simitçi, birkaç gün sonra Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da aynı yaklaşımı sergiledi.

Başkan Çerçioğlu ve rakibi Savaş'ın paylaştığı görüntülerde yer alan Aydınlı simitçinin söylemleri ise izleyenleri gülümsetti. Belediye başkan adaylarına mavi boncuk dağıtan simitçinin esprili tavrı, seçim kampanyalarının arasında sıra dışı bir hikaye oluşturdu. - AYDIN