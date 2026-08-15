Şimşek: CHP\'de Meşruiyet Tartışması

(YALOVA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, "Biz hani diyorlar ya butlancılar, mutlancılar falan değiliz. 37. Kurultay delegelerinin oylarıyla seçilmiş genel başkan, PM üyesi ve Yüksek Disiplin Kurulu olarak arkadaşlar biz geldik, bıraktığımız yerden görevimizi devam ettirdik" dedi.

Berhan Şimşek, partisinin Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada CHP Yalova İl Başkanı Mesut Tutuğ tarafından karşılanan Şimşek, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısına CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan da katıldı.

Şimşek, "Biz hani diyorlar ya butlancılar, mutlancılar falan değiliz. 37. Kurultay delegelerinin oylarıyla seçilmiş genel başkan, PM üyesi ve Yüksek Disiplin Kurulu olarak arkadaşlar biz geldik bıraktığımız yerden görevimizi devam ettirdik. Biz onlara göre meşru değiliz değil mi? Öyle diyorlar. Pekala 37. Kurultay, PM, Genel Başkan, MYK şu anda milletvekilliği yapan Sayın Manisa milletvekili kurulan 'Yeni Ahbap Partisi'nin genel başkanı milletvekili olurken, Yüksek Seçim Kurulu'na giden dosyada kimin imzası vardı? 37. Kurultay'ın seçtiği PM'nin ve Genel Başkan'ın. Eğer biz meşru değilsek bu arkadaşların da milletvekillikleri meşru değildir. Çünkü o imzayla milletvekili oldular" dedi.

Berhan Şimşek, üç ay içerisinde 81 il başkanı ataması gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar fark etmemiştik. Bizi kandırdılar biz pirinci seçtik, pirincin içindeki siyah taşları seçtik. Ama meğer ki bu giden kişiler, kişiliksiz kişiler pirincin içindeki beyaz taşmış fark edemedik. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden özür diliyoruz bunun için. Baba ocağı dediler, babayı hançerlediler. Baba dediler babayı hançerlediler. Bütün illeri, ilçeleri Moğol istilasında böyle bir talan olmamıştı. Paramparça edip gittiler. Konya'da televizyon kumandasının pilini götürmüşler.

Bu il ve ilçeleri bu hale getirip giden bu arkadaşlardan Yalova'ya, Bursa'ya, Kars'a, Kağızman'a, Mardin'e, Edirne'ye fayda olur mu? İnsan yemek yediği kaba tükürür mü? Bunlardan devlet adamı olacak öyle mi? Bunlar bu ülkeyi yönetecek öyle mi? Bunlardan olsa olsa devlet adamı değil servet adamı olur. Siz bu ülkeyi baba ocağı dedikleri yeri bu hale getirenlere bu ülkeyi teslim eder misiniz? Bütçeyi teslim eder misiniz? Savunmayı teslim eder misiniz? Dış politikayı teslim eder misiniz bu ergenler ordusuna"

Kendisinin de geçmişte parti içinde muhalefet yaptığını belirten Şimşek, "Üç beş arkadaşımızı PM'ye soktuk. Ama biz gidelim demedik. Çünkü bunlar Cumhuriyet Halk Partili değil, aşılı ağaçtır aşılı. Aşılı ağaç meyve vermez. Aşılı ağaç gölge de vermez" diye konuştu.