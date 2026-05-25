Şimşek\'ten Kurban Bayramı Mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bayramların toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirdiğine dikkat çeken Başkan Şimşek, Gaziantep sanayisinin ülke ekonomisine katkısının, birlik ve beraberlik iklimiyle daha da büyüyeceğini vurguladı.

"Gaziantep, üretim ve kardeşliğin şehridir"

Mesajına, bayramların getirdiği huzur ve manevi iklimin önemine değinerek başlayan Başkan Şimşek, "Bayramlar, paylaşma kültürümüzün en zirveye çıktığı, kalplerin birbirine yakınlaştığı müstesna zamanlardır. Gaziantep, yalnızca sanayi ve üretimiyle değil, aynı zamanda yardımlaşma ve hoşgörü geleneğiyle de örnek bir şehirdir. OSB çatısı altında alın teri döken tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarımız, bu bayramda da ülkemizin geleceğine olan inançla üretmeye, istihdamı artırmaya ve Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyor" dedi.

"Ortak Paydamız Türkiye'nin geleceği"

Dünyanın içinden geçtiği zorlu ekonomik süreçlerde sanayicilerin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirten Şimşek, "Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine, milletimize ve özellikle Gaziantep iş dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ortak paydamız olan güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda, bayramın bize kazandırdığı enerjiyle daha çok çalışacak ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla, tüm hemşehrilerimin ve sanayi camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP