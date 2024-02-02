Sinanpaşa\'da Tarım ve Orman Müdürlüğü gece eğitimlerine devam ediyor

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gece eğitimlerine devam ediyor.

Gece eğitimi toplantıları çerçevesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sinanpaşa'ya bağlı Tokuşlar köyünde üreticilerle buluşup sıkıntı ve talepleri dinlendi. Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBIS), TARSİM, ÇKS yönetmeliği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Gece yapılan bilgilendirme toplantılarından üreticilerin memnun olduğu belirtildi. Bazı üreticiler bu yapılan toplantıların kendilerine katkı sağladığını ifade ederek müdürlük ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR