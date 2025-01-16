Sınava Hazırlık İçin Motivasyon Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sınava Hazırlık İçin Motivasyon Semineri

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da öğrenciler, Final Eğitim Kurumları'nda motivasyon ve eğitim semineri aldı.

16.01.2025 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınava hazırlanan öğrencilere motivasyon ve eğitim semineri

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Final Eğitim Kurumları öğrencilerine motivasyon ve eğitim semineri düzenledi.

Diyarbakır'da Final Eğitim Kurumları tarafından yüzlerce öğrenciye sınava hazırlık, motivasyon ve eğitim semineri verildi. Seminere katılan yüzlerce öğrenci hem stres attı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Semire katılan ve sunum yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya, öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Kaya, öğrencilerin sınava nasıl hazırlanması gerektiğini slayt gösterileriyle, oyunlarla ve şarkılarla anlattı.

Yaklaşık 20 yıldır birçok kuruma gidip seminer verdiğini aktaran Kaya, çocukların büyük bir baskı altında olduğunu belirtti. Kaya, "Yıllardır bir sınava hazırlanıyorlar ve bizde bu sınav öncesinde bu dönemi en verimli şekilde nasıl geçireceklerini, ders çalışma stratejileri üzerine AYT ve TYT sınavlarının tüyoları üzerine bir konuşma yaptık" şeklinde konuştu.

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Luna Park Şubesi Müdürü Akın Polat da, öğrencilerine motivasyon üzerine güzel bir seminer gerçekleştirdiklerini söyledi. Polat, "Eğitim öğretimin özellikle sınava hazırlanma sürecini çok zor ve çetrefilli olduğunu bildiğimiz için ara ara öğrencilerimize motivasyon aktarmamızın zaruretinde, işin uzmanlarından da istifade etmek üzere böyle bir seminer gerçekleştirdik. Çok yoğun bir katılım oldu" dedi.

Final Eğitim Kurumları öğrencilerinden Onur Özbayhan, seminerin çok verimli geçtiğini ifade etti. Özbayhan, "Seminerin gerçekten çok verimli geçtiğine düşünüyorum şahsım adına çünkü önümdeki süreci nasıl değerlendirmem gerektiğini İsmet Kaya hocamızdan faydalanarak öğrendim kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İrem Elitok, katıldığı seminerde aklındaki bazı pürüzlerin giderildiğini ifade etti.

Sunumun sonunda Final Eğitim Kurumları tarafından Dr. Öğretim Üyesi İsmet Kaya'ya çiçek ve plaket taktim edildi.

Sınava Hazırlık İçin Motivasyon Semineri
Kaynak: İHA

İsmet Kaya, Diyarbakır, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sınava Hazırlık İçin Motivasyon Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 İsrail’in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak’ta başlayacak İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak
17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sınava Hazırlık İçin Motivasyon Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.