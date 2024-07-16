Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz anma programına katıldı - Son Dakika
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz anma programına katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz anma programına katıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı. Sincanlılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ercan, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek kahramanlık destanı yazan aziz şehitleri anarken, darbecilere karşı duran millete teşekkür etti.

16.07.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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Ankara'nın Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı canını siper eden Sincanlılar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü" anmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne akın etti. Anma etkinlikleri için Külliye'nin önünde çadır kuran Sincan Belediyesi şehitlerini unutmadı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, program öncesinde vatandaşlarla ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenen Ercan, 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimizi andı.

Ercan, "15 Temmuz'da çıplak elleriyle darbeci hainlerin silahlarını, tanklarını, uçaklarını durduran, darbecilerin kurşunlarına göğsünü siper eden, istiklalimize, istikbalimize ve milli iradeye sahip çıkan milletimize, aziz şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Liderine sonsuz güvenen milletimiz, ülkemizin huzur ve refahına göz diken, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı ayaklar altına almak isteyen darbecilerin karşısında durmuş, hainlere geçit vermemiştir" diyen Ercan, "Başaramadılar, başaramayacaklar. Teslim alamadılar, alamayacaklar. Diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz anma programına katıldı - Son Dakika

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