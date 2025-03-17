Sincan Belediye Başkanı Ercan\'dan Gençlere Sahur Daveti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gece geç saatlere kadar millet kıraathanelerinde ders çalışan gençlerle sahur sofrasında buluştu.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla iftar yapan Sincan Belediye Başkanı Ercan, geç saatlere kadar Millet kıraathanelerinde ders çalışan gençlerle de hem sahur yaptı hem de sohbet etti.

Sincan Belediyesi 12 millet kıraathanesinde ders çalışan öğrencilere iftar yemeği verdi. Bununla birlikte 24 saat açık olan Abdurrahim Karakoç, Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi, Fatih ve Merkez Millet Kıraathanelerinde iftarın yanında sahur da vererek öğrencilere destek oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Çay sohbeti ile sahur yapacağız. Müsait olan genç arkadaşlarımızı bekliyorum. Duyanlar duymayanlara haber versin" sözleriyle gençleri sahura davet etti. Davete icabet eden gençler Merkez Millet Kıraathanesini doldurdu.

Sahur programına Başkan Ercan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, MKYK üyesi Şevki Şar ve Belediye Meclis üyesi Çağatay Tandoğan da katıldı.

"Çayımız sıcak, muhabbetimiz koyu, gençlerimiz şahane" diyen Başkan Ercan, "Davetimize icabet eden tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sizlerle bir araya gelmek, sohbet etmek, birlikte çözüm önerileri üretmek bizler için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan'la bir arada olan gençler, merak ettiklerini sordu, sahur vakti keyifli bir sohbet gerçekleşti. Gençler Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ANKARA