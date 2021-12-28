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Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı - Son Dakika

Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı

28.12.2021 10:06
Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün düzenli olarak yardım kolisi gönderen Sincan Belediyesi, 2021 yılı içinde 10 bin 200 gıda kolisi yardımı yaptı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün düzenli olarak yardım kolisi gönderen Sincan Belediyesi, 2021 yılı içinde 10 bin 200 gıda kolisi yardımı yaptı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün hazırladıkları yardım kolilerini ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda Sincan'da her haneye yardım götürüyor.

Sadece aileleri değil esnafı da unutmayan Sincan Belediyesi, pandemi kapsamında esnafa bin 700 koli yardımı, Covid-19 karantinasındaki vatandaşa bin 100 koli olmak üzere toplam bin 300 koli yardım yaparken, 2021 yılında 10 bin 200 gıda kolisi yardımı yaptı.

Kimler gıda yardımı alabilir?

Geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor.

Sincan Belediyesine e-devlet üzerinden veya dilekçeyle müracaat eden vatandaşlar başvuru tarihine göre sıraya konuluyor. Yapılan değerlendirmeler sonrasında da gıda yardım kolisi hanelere ulaştırılıyor. - ANKARA

Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı

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Sincan Belediyesi, Koronavirüs, Sincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sincan Belediyesi 10 bin 200 yardım kolisi dağıttı - Son Dakika
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