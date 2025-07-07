Sincan Belediyesi, Bolu'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika
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Sincan Belediyesi, Bolu'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi

Sincan Belediyesi, Bolu\'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi
07.07.2025 18:11  Güncelleme: 18:15
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Sincan Belediyesi, Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla su tankerleri gönderdi. Başkan Murat Ercan, yangın söndürme çalışmalarındaki ekiplere destek vermek için bölgeye sevk edilen tankerlerin önemli rol oynadığını belirtti.

Sincan Belediyesi tarafından Bolu Göynük'te çıkan orman yangınlarına personel ve tanker desteği gönderildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Sincan Belediyesi de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgede yoğun çaba harcayan ekiplerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla su tankerleri gönderen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu zor süreçte bölge halkının ve görevlilerin yanında olduğunu belirtti. Başkan Ercan yaptığı açıklamada, "Bolu'da çıkan orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Sincan Belediyesi olarak su tankerlerimizi bölgeye sevk ettik. Bu topraklara olan sevgimiz, sadece sözde değil, her zorlukta, her çağrıda sahadayız. Sincan Belediyesi olarak ülkemizin hangi köşesinde bir ihtiyaç doğarsa orada olmaya devam edeceğiz. Dualarımızla, ekiplerimizle, tüm gücümüzle orman kahramanlarımızın yanındayız" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü bölgede, Sincan Belediyesi'nin gönderdiği su tankerleri özellikle alevlerin kontrol altına alınmasında görevli ekiplere destek oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi, Bolu'daki Orman Yangınına Destek Gönderdi - Son Dakika

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