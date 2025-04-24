Sincan Belediyesi İstanbul\'a Gıda Yardımı Gönderdi

Sincan Belediyesi, İstanbul'daki deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye gıda yardım araçları gönderdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde bölgede canla başla çalışan Sincan Belediyesi ekipleri, şimdi de İstanbul için seferber oldu. Deprem haberini alır almaz hızla yardım araçlarını hazırlayan Sincan Belediyesi, gıda malzemelerini İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yola çıkardı. Yardım araçlarında çeşitli sebzeler, kuru bakliyatlar, içme suyu gibi temel gıda malzemeleri yer aldı. Ayrıca Sincan Belediyesi gönderilen malzemelerle depremden etkilenen vatandaşlara kahvaltı, çay ve 3 öğün olmak üzere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yaşanan deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımız için ekiplerimizi ve araçlarımızı yola çıkardık. Sincan Belediyesi olarak tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi her zaman ilgili kurumlarımızla irtibat halinde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA