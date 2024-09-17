Sincan Belediyesi Mühendisi Furkan Üstün, Londra\'da Büyük Başarı Elde Etti

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Sincan Belediyesi personeli inşaat mühendisi Furkan Süleyman Üstün'ün başarısı uluslararası alanda yankı buldu. İnşaat sektöründe yenilenebilir güneş enerjisi üzerine yaptığı projeyle Londra'da gerçekleşen uluslararası ARCOM konferansında yaptığı sunumla hem Sincan Belediyesi'nin hem de tüm Türkiye'nin gururu oldu.

Sincan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak çalışan Furkan Süleyman Üstün, hazırladığı proje ile uluslararası arenada dikkat çekti. 'İnşaat Sektörü Güneş Enerjisi Projelerinde Gerçek Opsiyon Teoremi: Sistematik Tarama' çalışmasıyla TÜBİTAK desteği alan Furkan Süleyman Üstün, Uluslararası İnşaat Yönetimi Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen ARCOM'a (Association of Researchers in Costruction Management) konuşmacı olarak davet edildi.

Türkiye'den en genç katılımcı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ARCOM'da 50'ye yakın ülkeden 300 katılımcının yer aldığı konferansta projesini sunan Üstün, çalışmasının içeriğiyle beğeni toplarken aynı zamanda programın Türkiye'den katılan tek ve en genç katılımcısı olarak da büyük ilgi gördü. İnşaat sektöründe yenilenebilir güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması ve maliyetinin düşürülmesi üzerine olan bu çalışma ile gerçek opsiyon değerlemesi ön plana çıkarılıyor. İnşaat maliyetlerini en aza indirip, enerjiden en yüksek verimi almanın amaçlandığı bu çalışma literatürde Gerçek Opsiyon değerlemesi üzerine, alandaki boşluğu doldurması açısından da büyük öneme sahip.

"Enerji krizi ile ilgili yaptığım çalışmanın uluslararası alanda takdir görmesi beni gururlandırdı"

Önümüzdeki sene İskoçya'da yapılacak toplantı için davet alan Üstün;

"Dünyadaki en büyük sorunlardan birisi olan enerji krizi ile ilgili yaptığım bu çalışmanın uluslararası alanda bu şekilde takdir görmesi beni hem gururlandırdı hem de mutlu etti. Londra'da dünyanın en prestijli üniversitelerinden katılımcıların bulunduğu böyle bir konferansın en genç katılımcısı olarak ülkemi temsil ettim. Projem TÜBİTAK 2224-A Yurt dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programından destek aldım. Yenilenebilir güneş sistemleri üzerine yaptığım proje sunumumun ardından, ödüllendirilerek 2025 ARCOM'a davet edildim. Bu süreçte beni destekleyen Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan, Başkan Yardımcılarım, müdürlerim ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - ANKARA