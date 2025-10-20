Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Balık Tezgahlarına Denetim - Son Dakika
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Balık Tezgahlarına Denetim

20.10.2025 11:18  Güncelleme: 11:23
Ankara Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarındaki balık tezgahlarını denetleyerek tazelik, hijyen ve fiyat standartlarını kontrol etti. Kurallara uymayan esnafa uyarılarda bulunuldu.

Ankara Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede bulunan semt pazarlarını gezerek balık tezgahlarını inceledi.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında bulunan balık tezgahlarını denetledi. Vatandaşların taze ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, balıkların tazeliği, hijyen şartları, fiyat etiketleri ve satış standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Kurallara uymayanlar ise uyarıldı.

Tazelik, etiket ve hijyen denetimi

Denetimlerde öncelikli olarak balıkların tazeliği kontrol edildi. Ekipler, satıcılardan balıkların ne zaman ve nereden temin edildiğine dair bilgi aldı. Aynı zamanda tezgahların hijyen şartları da denetimden geçti. Kullanılan buzun temizliği, balıkların muhafaza şekli ve sergilendiği alanın genel temizliği titizlikle incelendi. Bunun yanı sıra, ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri de kontrol edildi. Kurallara uymayan esnafa gerekli uyarılar yapıldı.

"Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte rutin denetim yapmaktayız"

Zabıta ekipleri, yapılan denetime ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Halkımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarımızda kurulan balık tezgahlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte rutin denetimini yapmaktayız. Balıkların cinsi, boyu yanında tazeliği ve fiyatlarını da denetliyoruz. Olumsuz bir durum varsa bunların önüne geçiyor ve satıştan men ediyoruz. Cezai işlem uyguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

